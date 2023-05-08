星宇航空在日本成田機場發生飛機延誤事件，引發關注，交通部民航局正著手進行調查及釐清。對於星宇規劃陸續擴充北美航線，交通部長王國材今（8）日指出，如果在機師和飛機不夠的情況下，應該再審慎評估，這也是交通部核准航線考量。

星宇航空董事長張國煒日前帶媒體首航美國洛杉磯時表示，未來每6至8個月要開闢一個美國航點，最終達6到7個。

對於星宇此次延誤事件，王國材8日受訪時說，民航最高指導原則是安全第一，星宇有在適當時機安全降落，但是不是對乘客有好的照顧，星宇要做檢討，平時應該就要有演練。

那是否認為人力調度是問題？王國材說，星宇是新興公司，張國煒對於航空的專業讓他很敬佩，但現在主要是星宇大型客機空中巴士A350型客機只有三架，現在又開了北美航線，可以想像航空器和飛行組員需要努力去增加，這部分整個調度足不足，按照星宇航線的開闢，必須做審慎的檢討。

王國材說，看到星宇要開闢更多的北美航線，如果在機師和飛機不夠的情況下，開闢時間要再審慎評估、深思熟慮，這也是交通部核准航線考量。他說，一個機隊的擴充需要時間，也要按照能力慢慢、一步一步來進行，對於星宇很肯定，但在急於擴充航線的時候，對人員、飛機的安排必須更加努力去研究，提出好的方案。

至於如何看張國煒自稱「一天沒睡」去把飛機開回台灣，民航局要調查有無過勞開飛機，王國材認為，我們機師按造航空器飛航作業管理規則，飛航執勤時間（FDP）以日本線來說不能超過14小時，在飛之前也要有充分休息，以確保安全，是否有違反規定就由民航局做調查。