本月12日在板橋「府中廣場」將舉辦《府中揪藝起》音樂市集活動。（新北市文化局提供）

新北市板橋慈惠宮將於本月12日（農曆3月23日）舉辦媽祖遶境活動，為響應古城區重大慶典，新北市文化局在板橋府中捷運3號出口「府中廣場」平台舉辦《府中揪藝起》音樂市集活動，「揪」民眾一起體驗共感、共好、共歡笑的復古廟會，上演一場都會版的酬神獻藝。

活動邀請多組藝人表演及復古廟會童玩體驗攤位，舞台上由白頭翁與金絲雀雙人傳唱組合開場，緊接著由樂團芒果醬帶來輕快樂活節奏，並由踢踏電台帶來復古舞聚與民共舞，最後由台灣特技團弘揚傳統文化，展現融合現代精神的創新古城獻藝。

此外，活動特求取慈惠宮平安籤詩，製成府中揪福平安茶包，將美好祝福擴大傳遞，民眾凡完成「府中小教室：認識枋橋文史」線上學習單，即可兌換平安茶包乙份。

文化局長張䕒育表示，市府積極推動打造「新美學」意象，並導入「府中雙城」城市品牌活動，將新北市歷史文化、市民生活及城市願景，匯聚成兼具都市發展和生活美學的慶典，讓民眾愛上具有深度文史內涵的這座城市。