台13線苗栗縣頭屋鄉往明德水庫路段，7日下午1點半，發生遊覽車與小客車互不禮讓情形，雙方一度僵持並起爭執，過程被民眾PO網，苗栗縣警局苗栗分局8日指出，經調查發現小客車疑有紅燈超越停止線，將依法開罰。

苗栗警分局今天執行網路巡邏發現，有民眾PO網反映行經頭屋鄉明德水庫，轉彎時疑因對向車輛停越過前，無法順利轉向，雙方車輛暫停互有言詞爭執，也調閱路口監視器釐清。

根據了解，遊覽車要轉彎進入巷道，與停紅綠燈的小客車會車，但兩車互不相讓、僵持不下，直到小客車後方的車輛不耐煩猛按喇叭，小客車才退一步禮讓。

苗栗警分局表示，影像中自小客車疑有停等紅燈超越停止線，依道路交通管理處罰條例第60條第2項第3款，最高可處新臺幣1200元罰鍰。

苗栗警方也提醒民眾道路是供大眾交通往來之用，請民眾駕車務必遵守交通規則，行經路口應要停讓，保持心平氣和，以維護安心、安全的行車環境。