埔里鎮柯姓男子6日清晨遭押往福興里一處空地圍毆，甚至遭持菜刀剁斷雙掌。（民眾提供）

6日凌晨南投縣發生一起「囡仔昌」翻版事件，1名40多歲柯姓男子疑與黑道有糾紛，於埔里鎮牛眠橋附近停紅燈時遭8名黑衣人拉上車，並強押到福興里1處空地凌虐，並遭菜刀剁斷雙掌，而於清晨5時許被丟包在台中榮總埔里分院救治，據悉，柯男從事酒類生意，疑似替在外欠債千萬的親友作保，而捲入這起糾紛；檢警獲悉已成立專案小組，犯嫌作案動機仍在釐清中。

6日清晨5時許，1輛廂型車開進台中榮總埔里分院急診室前，而柯姓男子從車走下來，箱型車便隨即離開，急診室保全發現柯男全身血跡斑斑，且被剁斷的雙掌處不斷流血，趕緊呼救醫護人員，將柯男推進急診室救治，經救治後幸無生命危險。

據ETtoday新聞雲報導，40多歲柯男從事酒類生意，疑因親友在外欠債上千萬，而他是作保人遭債主盯上，於6日凌晨在埔里鎮牛眠橋附近等紅燈時遭8名黑衣人拉上車，並載去凌虐砍斷雙掌。

另外，從醫院監視器畫面可見，柯男雙手已被用白色紗布包紮止血，並推進加護病房，其身上白色衣服仍有殘留的血跡，據悉柯男後被轉送至台中榮總搶救後保住一命。

警方獲報與南投縣刑警大隊共組專案小組，並報請南投地方檢察署指揮偵辦。檢警指出，調閱相關監視器後掌握涉案8名嫌身分，7日兵分多路帶回8嫌案說明後，並扣得犯罪菜刀等工具，依妨害自由、重傷害等罪嫌移送偵辦，經法院裁定8嫌羈押禁見，正擴大查緝背後不法意圖。