基隆市議員張耿輝日前因心肌梗塞住院，動手術裝支架保住一命。（張志康攝）

基隆市議會8日召開定期會，一早到議場就發現基隆資深市議員張耿輝身邊圍繞著議員同仁。原來他日前身體不適，緊急送醫治療，才發現是急性心肌梗塞，動手術安裝支架，才保住一命。

張耿輝說，2日凌晨覺得胸痛睡不著，從床上起身踱步，又躺下、起床數次，心裡覺得不對勁，叫醒妻子陪他掛急診，但當時檢查未發現有異常，一度還懷疑是因為胃腸問題導致的胸悶。

急診醫師建議張耿輝留院觀察，以確保安全，但張耿輝想了想，當天還有行程要跑，就在急診拿了藥回家。沒想到回家途中就嘔吐，張再找上了熟識的診所，請醫師給出Second Opinion。熟識的醫師問完診，便告訴他，如果吃了急診的藥物，症狀沒有緩解，就要立即去大醫院就醫。

2日晚間，張耿輝與家人吃晚餐時，突感不適嘔吐，家人急忙與診所熟識的醫師聯絡，醫師要求盡快將張耿輝送去大醫院治療，於是家人就立刻將他送往新店的慈濟醫院掛急診。經慈濟醫院急診室的醫師檢查後，發現是典型的急性心肌梗塞，便立即為他安排支架手術。

身為慈濟榮譽董事的張耿輝說，這是他第一次住院開刀，術前難免緊張，在醫療人院將他推進手術室前，心裡還一直默念佛號，祈求佛祖「別太早收我回去」。

由於心導管手術僅需局部麻醉，張耿輝說，他全程清醒著聽醫療團隊對話，術後醫師還跟他說，如果再晚半天就醫，他可能就「完蛋了」。

張耿輝嘆道，其實他先前就偶爾會覺得胸悶，只是平常工作很忙、行程也很滿，總覺得一陣子就好了，沒想到竟會讓他險些送命。他手術結束後，還在加護病房住了兩晚，後轉至一般病房觀察，如今平安出院。他也深深感謝醫療團隊的照顧及支持者的關心。