AKIRA曾在5分鐘嗑完10盤壽司。（藏壽司提供）

「國民姊夫」AKIRA今（8日）受邀出席高雄2000坪迴轉壽司旗艦店開幕儀式，本周就是母親節了，此次AKIRA的母親還特地從日本飛來一同過節，他直呼「母親節最重要是要讓媽媽跟老婆好好放鬆」，表示想要好好招待家人一頓美食，也甜蜜透露，不少壽司店隱密性高，以前常偷偷帶林志玲去約會。

AKIRA今穿上特別從日本空運來台的日式傳統服裝帥氣現身，他說「台灣跟日本一直都非常友好，不論是飲食文化還是影視作品的交流，一直都是我很想做的事情，很開心可以來剪綵」，並分享，自己曾在5分鐘嗑完10盤壽司，紀錄相當驚人，還公開自己對於壽司的特殊喜好，「我很常健身，所以喜歡吃鮪魚等紅肉魚補充蛋白質，健康又美味，最後再用清爽的小黃瓜捲收尾」，但對牡蠣類過敏不能吃。

AKIRA搶先體驗店內獨家「千本」遊戲。（藏壽司提供）

AKIRA也提到，壽司店吃5盤可以抽一次扭蛋的方式，很適合帶小孩一起來享用，如果兒子沒有中獎，非常樂意為了小孩再吃5盤，「要把老爸帥氣的一面展現給他看」。至於是否怕帶孩子外出用餐會遇到不受控的狀況，「我會教小孩盡量不要亂跑，請他安靜下來，或是找可以讓他有空間奔跑且安全設施有做好的地方，這間旗艦店就非常適合全家一同前來，限定遊戲可以讓親子同樂，食材也安心健康，大人小孩都會喜歡」。