現年38歲的韓國女星李多海自認愛歌手SE7EN(崔東昱)，愛情長跑至今已達8年，於今年3月份宣佈結婚喜訊後，日前婚禮己盛大落幕。而今(8)日，夫妻兩人各自在社群上更新絕美婚紗照以及婚禮現場的模樣，並吐露心聲，吸引不少粉絲前來獻上祝福。

此前據韓媒《OSEN》報導，李多海與SE7EN的婚禮在首爾新羅飯店（The Shilla Seoul）的Dynasty廳舉辦，據悉租借費用就要價350萬韓元（約8.8萬元台幣），廳內花卉裝置則要1400萬韓元（約35萬元台幣），現場更是眾星雲集，舉凡全智賢、張東健、南宮珉、權相宇、宋慧喬、宋仲基、秦雅凜等韓星皆到場為兩位新人獻上祝福。

而事隔二日，李多海也於今(8)日稍早在IG上曬出多張婚禮現場的絕美照片，只見畫面中，兩人在花束的襯托下，身穿美麗的婚服，甜蜜地依偎在一起，而小倆口在典禮進行時，滿面笑容對視的模樣，看似甜到能滴出蜜來，粉紅泡泡滿滿。此外，李多海也吐露結婚新聲：「能在很多人的祝福中舉辦婚禮，真的很感激也很幸福，真心感謝所有祝賀的人。」

而SE7EN也分享了同款的現場照片，寫下：「婚禮能夠在如此巨大的祝福中圓滿完成，我衷心感謝所有祝賀我的人。」貼文曝光後，吸引大量粉絲前來祝福，紛紛留言：「恭喜啊」、「恭喜你，大男孩要幸福喔」、「這是我看過最美的韓國婚禮之一，祝你們一生有愛以及幸福。」