為了進軍國際歌壇、籌備年底的新專輯，近幾年江美琪將重心放在對岸，遠赴北京工作，疫情吃緊期間因往來交通不便，還曾長達7個月見不到兒子。母親節即將到來，江美琪哀怨地說，今年母親節恐怕只能與兒子、老公視訊過節，幸好錄音工作會在暑假前夕告一段落，接下來她會安排與老公、兒子一起旅行，就可以成天膩在一起。

江美琪說，她與老公堅持自己帶孩子，沒有找褓姆代勞，也沒請父母幫忙，近兩年她在對岸發展，老公還是一肩挑起育兒重責，7歲的兒子這一年來學會了獨立，會自己洗衣服、做早餐，疫情期間老公確診，兒子還會用電鍋煮粥給爸爸吃，讓江美琪既驕傲又心疼。

江美琪進軍國際歌壇在對岸打拚，讓兒子學會了獨立，佩戴雷達表True Square真我系列女表入鏡接受專訪，分享職業婦女的心情。（JOJ PHOTO攝、服裝提供／Club Monaco）

提起兒子，江美琪像是打開話閘子般，形容兒子個性有點迷糊，左右腳會穿不同鞋子出門，天真又熱心助人，整天開開心心、笑嘻嘻的，是她的開心果。最近兒子迷上體操、抬拳道和網球，還會表演後空翻給她看，她緊張到心糾成一團，擔心兒子會摔倒受傷，但也明白要懂得適時放手，只好站在一旁拍手鼓勵。

雷達表True Square真我方形系列陶瓷Ash Barty聯名限量版，6萬4900元。（RADO提供）

雷達表晶萃系列白漾陶瓷女用鑽表， 8萬5600元。（RADO提供）

雷達表Centrix晶萃系列黑色陶瓷女用鑽表，8萬100元。（RADO提供）

雷達表Centrix晶萃系列巧克力色陶瓷女用鑽表，8萬5600元。（RADO提供）

身為現代女性，身兼歌手、妻子和母親等多元角色，江美琪坦承內心有不少掙扎與糾結，尤其她又是個完美主義者，歌唱不好，會要求一再修改重錄，更何況是面對心愛的兒子，恨不得天天黏在兒子身邊。但江美琪明白，有快樂的媽媽，才會有快樂的兒子，對兒子過多的保護與溺愛並不是件好事，看到兒子變得更加獨立、個性樂觀助人，讓她感到欣慰。

江美琪接受本報邀請進棚拍攝雷達表（RADO）時尚專題，佩戴全新Centrix晶萃系列陶瓷女表和True Square真我系列女表，Centrix晶萃系列陶瓷女表以陽光普照大地為設計靈感，閃耀的陶瓷表殼與表帶營造神秘優雅的氣息，詮釋母愛溫柔堅韌如太陽般的獨特魅力，堅硬耐磨的陶瓷代表母愛的堅忍，True Square真我系列則代表現代母親的多元角色，既要兼顧家庭，也不放棄自己的興趣與事業，指針不分晝夜走時，代表母愛時時刻刻的相伴，是母親節禮物的最佳選擇。