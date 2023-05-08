網路圖片顯示，烏克蘭武裝部隊收到第一批以色列製造的低空預警雷達，與超短程防空系統 (VSHORAD)配合之後，可有效防衛多種低空威脅，比如無人機、滯空彈藥、火箭彈、火砲和迫擊砲。

防衛部落格(Defense Blog)報導， 5月5日，網路媒體傳出蒙面烏克蘭軍人與ieMHR 多任務雷達的合照，立即引起各種討論。據介紹，該系統由以色列浪達電子工業公司( RADA Electronic Industries) 開發製造；這是一種S 波段脈衝都普勒雷達，採用時下最流行的氮化鎵(GaN)放大器，結合主動相控陣天線(AESA)，可靈敏的發現低空威脅物，卻又不會被雜波所干擾。

不具名的烏克蘭操作員表示，新雷達將可進行空中監視、探測和追踪，確保雷達預警範圍內的安全。

據烏克蘭軍情(Militarnyi)的說法，以色列提供給烏克蘭16 台 ieMHR 雷達，第一批的3座雷達已經運抵。

值得一提的是，這批雷達是群眾集資購買的。今年1月30日，立陶宛開始發起名為「RADAROM！」的眾籌活動，目標就是幫烏克蘭購買社區預警雷達。主要的功臣有是立陶宛民間社團與媒體公司，包括：Blue/Yellow、Laisvės TV、1K fondas 和 Stiprūs kartu，以及立陶宛公共廣播公司 LRT。