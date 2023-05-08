桃園區春日路又名「蔣公路」，以移靈為名鋪路近半世紀，卻未辦理過戶，議員感嘆淪為政治問題，呼籲新市府妥處才是真正的「善政」團隊。市長張善政認為不只是地方的問題，還要中央一起合作。市府會盤點不同態樣委任律師提供「法律意見書」，報中央同意後妥處。

議員楊家俍說，先總統蔣介石1975年離世時，為移靈大溪慈湖，和地主簽訂同意書，15天就鋪設完成春日路，因此別名為「蔣公路」，但至今未辦理過戶，也未認定是公設保留地，地主無法容移、不能抵稅，買賣還要繳交土增稅。

「這已經不是財務問題，而是政治問題！」楊家俍說，地主堅稱政府沒給錢或沒給足、政府徵收清冊卻有蓋章領據，淪為各說各話，直言產權至今未移轉，就像下了訂金買商品，究竟要把尾款繳清還是退回訂金，都該誠意解決，不能因為沒錢就讓合約懸而未解，喊話強調牽涉的是不特定地主，不用害怕地主得利，應基於公平正義尋求解方。

工務局長汪在宙說，2020年工務局已協助9位未領取補償金的地主恢復成公設保留地，尚有20餘位地主有爭議，在法令條件未改變前，尚待內政部有不同解釋才能繼續推進，他提到是歷史共業，希望榮升行政院副院長的鄭文燦，能幫忙請內政部通盤考量，維護地主權益。

都發局長江南志也說，每位地主狀況不同，有的有領錢、有的領一部分、有的完全沒領錢，會委請專業律師就不同態樣提供法律意見書，協助工務局進行後續程序，相信在中央幫忙下就能有解。