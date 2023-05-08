財團法人蘭智社會福利基金會，目前正積極籌建東台灣第一個專屬中高齡心智障礙朋友的照顧機構「田心歡喜家園」，康和證券董事長鄭大宇日前專程前往蘭智基金會，代表公司捐款10萬元，並在參訪蘭陽智能發展學苑，關懷心智障礙朋友時，個人另外再捐出10萬元，希望能拋磚引玉，讓「田心歡喜家園」能早日落成啟用。

鄭大宇表示，身心障礙者在台灣約有120萬人，其中，心智障礙者約有35萬人，非常感謝蘭智基金會多年的付出，除了關懷照顧心智障礙朋友的日常生活之外，也幫助他們學習生活自立，進而培養一技之長。此次「田心歡喜家園」發起一人一磚瓦，每磚瓦2000元之善心捐款活動，康和證券除了捐款支持，也將此善心捐款活動訊息，利用公司每天的「晨間電子報」傳送，讓康和同仁自由響應樂捐。

康和證券董事長鄭大宇除代表公司捐選，個人現場再捐贈10萬元，期讓「田心歡喜家園」早日落成。（圖/康和證券提供）

康和證券經紀事業群執行副總曾豊國，個人也捐2萬元，連同康和證券與董事長鄭大宇的捐款，合計當天捐款22萬元，不含康和證同仁私人響應樂捐。

康和證券董事長鄭大宇(左三)代表康和證致贈捐款10萬元，康和證券經紀事業群執行副總曾豊國（右三）另捐2萬元，籌建「田心歡喜家園」，由蘭智社會福利執行長朱瑀瑄(左二)、基金會常務董事江碧玉(中) 代表受贈。（圖/康和證提供）

蘭智社會福利基金會常務董事江碧玉，代表基金會表達感謝，她自己也有1位需要照顧的歡喜兒，30多年前就不斷的為歡喜兒發聲爭取權益，一直追求對智能障礙者更好的照顧方法及環。蘭智的服務對象從最初個位數，已增加至現在服務達170位以上，並附設成立蘭陽智能發展學院、蘭坊餐廳、蘭智烘培坊、玩美布工坊，提供心智障礙者照顧、職訓、就業等服務，透過庇護工場，訓練工作技能，提升中重度者身體機能延緩老化，減輕社會負擔。

身心障礙朋友通常從35歲開始老化，且老化速度較一般人快，45歲就屬於老年期，宜蘭縣迄今均尚未有專屬於45歲以上，中高齡心智障礙朋友的服務機構。

蘭智社會福利基金會自2006年成立以來，主要在宜蘭縣服務照護心智障礙者，有感於心智障礙學員逐年老化，與其主要照護者父母衰老之雙現況，目前正積極籌建以身心障礙者老化照顧為主軸的「田心歡喜家園」，建設費用還差約4千萬以上，期盼募集2萬個捐款人，每人捐款2000元，也可不限金額贊助，預計此家園大樓工期約2年，預估2024年底完工。