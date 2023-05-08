全中運跆拳道賽事3月才因為電子護具出包，當天比賽踢到半夜。全大運跆拳道項目6日又出包，一樣電子護具與系統連線失敗，導致比賽暫停，清場、場地對調後才排除電子護具異常狀況。國民黨立委鄭麗文質疑，總統蔡英文當天開幕才說「體育是國力不可或缺的軟實力，也是國家力量的展現」，就讓選手在立夏當天頂著大太陽不能休息，大型賽事沒多準備預備場地或一組電子護具，體育署為什麼總是一如繼往沒我的事？

鄭麗文指出，全國大專校院運動會6日開幕典禮，蔡英文出席開幕致詞才表示：「體育是國力不可或缺的軟實力，更是我國和國際交流的良好媒介，藉由體育力量的展現，也是國家力量的展現！」體育真的不是喊喊口號就會好！語畢，開賽跆拳賽場就出狀況，電子護具因為系統無法連線，賽事只好緊急暫停！立夏當天，氣溫飆破38度的正中午，上午10點到下午2點叫選手和家屬在大太陽下等候，更別說選手還需要賽前熱身！

「但是我們體育署又做了什麼？光今年，跆拳道體育賽事出了多少包了？」鄭麗文質疑，我們的體育署有和選手站在一起嗎？體育署為什麼總是一如繼往沒我的事？3月，羅嘉翎首次前往美國參賽，不知道美國無法裸磅，因為0.1公斤遭判失格。全中運電子護具設備異常，比賽踢到半夜。5月全大運電子護具設備異常，立夏正午選手家屬沒有地方休息！

鄭麗文痛批，選手為了賽事天天操練，可是每次賽事執行總是扯後腿，這麼大型的賽事沒有多準備預備場地或一組電子護具，出包了又要選手頂高溫曬太陽不能休息，這就是我們的政府！開幕開心喊喊口號，出包又沒我的事？斷交了一堆國家，政府從來不檢討自身問題嗎？口口聲聲說要國際體育交流，一直出包，蔡政府到底要怎麼和國際良好交流？

「體育＝國力，每次口號都喊的很Pro，實際上很破？」鄭麗文直言，「體育」的背後是制度、選手訓練環境、醫療專業團隊、後勤支援、科學體育，是複雜又專業的組織，不是口號而已！與其只記得大內宣，賽事出包就不管不顧？一副高高在上的態度，不如好好正視運動這項專業！