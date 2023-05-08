Disney＋韓劇《較量人生》今（8日）舉辦線上記者會，導演李東允率演員群李沇熹、洪宗玄、文素利及「東方神起」成員鄭允浩出席，允浩暌違6年演出韓劇，飾演一名大公司CEO，導演李東允忍不住爆料「本來就聽說他很熱情，實際見到面後發現他的熱情程度真的異於常人」。

文素利接著笑曝第一次劇本閱讀時，允浩正好在日本準備巡迴演唱會，只能透過視訊跟大家打招呼，「好像真的CEO在出差跟職員們視訊開會一樣」，更大讚對方好相處，相當幽默風趣，是劇組的開心果。允浩在拍攝期間除了日本巡演外，還要拍攝新歌MV，超強體力讓全劇組都相當佩服，他也表示，因為是第一次飾演CEO，向身旁好友請教很多。

洪宗玄飾演大公司的優秀職員，首度演出職場劇直呼新鮮，「體驗了上班族的生活，在同個空間拍完大部分的戲也很有趣，還有換很多套西裝」，劇中他與李沇熹是摯友，有多場對手戲，因為是首度合作，「拍攝前一起喝了很多酒，就自然而然地變親近了」。

《較量人生》將於本周三（10日）在Disney＋上線，每週三更新一集。

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