展望後市，母親節、端午節、畢業季與暑假接續到來，晶華本館與各品牌飯店餐飲與國旅訂房均可望維持強勢動能，國際航空運能逐漸恢復，帶動國際商旅回流與會展獎勵旅遊市場升溫，台北晶華酒店住房亦將持續受惠，營收逐月、逐季成長可期。

搶攻端節宅食與送禮商機，台北晶華酒店以及台南晶英酒店已超前部署、提前發動促銷，鎖定企業福委以及零售通路祭出多款「粽香禮盒」，目前接單能見度展望佳，端節餐飲營收可望成長雙位數。

晶華集團旗下位於宜蘭礁溪、花蓮太魯閣、以及台南和高雄的晶英以及捷絲旅也積極穩守國旅市場，針對春夏旅行需求分別推出各式住房專案，其中太魯閣晶英、台南晶英以及礁溪晶泉丰旅更與台北晶華酒店一同攜手米其林綠星餐廳小小樹食，於各酒店的早餐餐檯上推出「全植性」料理，以健康營養、永續愛地球的食材與烹調方式，端出融合本土食材與國際風味的在地蔬果、沙拉醬、精力蔬果汁、莓果碗等美食，全面提升入住房客的餐飲體驗。

迎接七月份的夏季旅展以及八月份的台灣美食展，台北晶華酒店也已規劃積極參與，推出年年熱賣的栢麗廳自助餐券、三燔壽喜燒券、故宮晶華港點吃到飽券等優惠品項回饋饕客，集團更整合各酒店住房專案推出「環遊晶華住宿券」，每組一萬元，包含4張面額2,500元的住宿抵用券，可以分別在晶華、晶英、捷絲旅使用，此檔餐券與住宿券的銷售活動、也預計將為集團增添強勁的營運動能。