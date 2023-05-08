金獎組合喜翔與楊貴媚在新片《春行》首度搭檔演出夫妻，8日於台北碧山巖開漳聖王廟舉行媒體探班，片中喜翔飾演跛腳的丈夫、楊貴媚則飾演意外身亡的亡妻，兩人戲裡戲外都面臨不小的挑戰，像喜翔為了詮釋跛腳，他要故意拗自己的腳踝走路，走久了非常痛苦。

喜翔還分享有一次拍攝是在清明節，劇組到殯儀館拍攝，拍著拍著還真的遇上「好兄弟」入鏡，而且不只是入鏡，甚至還直直看著鏡頭，當下攝影助理突然中邪，好在有現場的師傅出面鎮壓，師傅也叫所有人把劇組發給大家的紅紙一起拿出來燒，達到驅邪的作用。

扮演屍體的楊貴媚也不輕鬆，因為電影劇情是喜翔把她放進冰櫃，欲守著妻子已死的秘密、保全肉體，但遇上停電，只好用古傳的「醃製」法，在楊貴媚躺的冰櫃底層灑滿鹽巴，她必須躺在鹽巴上，克服心理恐懼，開拍時她更得摒住呼吸、眼皮也不能動，完全是演技大考驗。

另一個困難點，是電影3年前原已拍攝完畢，如今突然需要補拍5天，兩位主演對於之前的記憶有點模糊，楊貴媚形容：「3年來心裡都經過了很多角色、流過很多角色，衝著導演的勇氣，還是回來支持。」笑稱還好沒懷孕、沒變胖。

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