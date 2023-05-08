九把刀基本班底的演員柯震東和蔡昌憲助陣演出。（傳影提供）

億萬票房導演九把刀第4部作品《請問，還有哪裡需要加強》，邀請到「玖壹壹」主唱春風和宋芸樺主演，以及眾多九把刀基本班底的演員一起助陣，將於暑假在台上映，今（8日）所發佈的洗頭版海報中可見以宋芸樺為主，身邊圍繞著春風、柯震東、蔡昌憲以及小應（應朗丰）4位男星，眾星拱月的態勢散發著九把刀式的喜感。

該片故事以宋芸樺主演的洗頭妹，碰上意外闖進美容院還身受重傷的黑道大哥春風，在宋芸樺掩護下，窮追不捨的黑道殺手無功而返。救人一命創造無限愛意，2人命運從此展開連造物主都無法抵擋的緣分，首次在大銀幕成為男主角擔當的春風，與宋芸樺如何擦出「愛的火花」，而一直以來都是九把刀班底的柯震東和蔡昌憲，及第一次跟九把刀合作的應朗丰，又有什麼令人意想不到的演出，在《請問，還有哪裡需要加強》隱藏著更多驚喜，粉絲們只能忍到暑假進戲院才能一窺究竟。

雖然距離台灣上映還有2個多月，香港和東南亞發行商已在最後確認階段，預計也將於今年很快會在戲院跟當地影迷見面。除了這兩個地區之外，全球國際版權將交由韓國片商Barunson E＆A。這是Barunson E＆A首次爭取非韓國電影的銷售版權，他們不僅是《寄生上流》的製作公司，同時也是讓《寄生上流》拿下坎城金棕櫚，最終更成為奪下首座奧斯卡最佳影片的韓國片商。Barunson E＆A將在今年坎城影展力推《請問》一片以及金知雲導演、宋康昊主演的最新作品。

Barunson E＆A方也特別提到：「我們努力尋找充滿魅力概念和知名的創作者、卡司的國際項目，可以將他們推上世界舞台。我們非常興奮能夠與九把刀最新的浪漫愛情電影合作，讓《請問，還有哪裡需要加強》成為我們第一部非韓國電影的作品。」電影將於7月28日正式在台上映。