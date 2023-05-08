《鬼家人》監製金百倫（右二）帶許光漢（左起）、王淨、林柏宏合體出席香港記者會。（金盞花大影業提供）

由程偉豪執導，許光漢、林柏宏和王淨主演的的動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，在台上映至今累計票房約台幣3億6千3百萬，電影近期於新加坡、越南、柬埔寨、香港、澳門上映，皆創下票房佳績、口碑盛讚，在4月27日於香港正式上映首日即登上當周新片票房冠軍。

為了答謝香港影迷們的支持，監製金百倫率領許光漢、林柏宏和王淨到香港感謝香港觀眾的支持，於5月6日、7日到香港多家戲院進行共21場的戲院活動，所到之處「老公、老婆」聲浪不斷，兩位男主角許光漢及林柏宏更為了與香港觀眾互動，一直跟香港工作人員請教學習講廣東話，每次出場兩位都用廣東話問候，讓現場的香港觀眾開心滿足。

其中一場謝票活動，更意外遇上同場另一個活動的嘉賓「開心鬼」黃百鳴，自稱從小看港產片長大的許光漢跟林柏宏，見到黃百鳴本人非常高興，更趁機一起拍下合照留念，而電影接下來也將於5月17日在韓國上映。