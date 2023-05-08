台南市北區成功路8日發生死亡車禍，李姓母親帶著家中3歲獨生女看病，卻在斑馬線上遭小客車衝撞，造成女死母重傷，余姓父親傍晚赴台南市立殯儀館驗屍時一度哽咽，只盼妻子能平安出院，嘆女兒或許命該如此，但一定幫她討公道。

「如果我妻女是衝出巷子被撞，我沒話說，但今天是走在斑馬線上還被撞成這樣，對方是開多猛？」3歲余姓女童遭撞死，余家家族包括奶奶、外婆7、8人都到殯儀館等候相驗。余父哽咽為妻女抱屈，質疑政府前陣子還提倡禮讓行人的法案，結果根本沒用，直呼成功路是人多車多的大馬路，肇事者為何還開這麼快？

余男為屏東潮州人，因在永康區科技公司上班，搬到安南區居住，他哀傷表示，8日原本放假全家要回屏東，但女兒是家中唯一的孩子，最近感冒咳嗽還沒好，妻子擔心，先開車載孩子到診所回診，不料竟在斑馬線上發生慘事。

得知肇事女車主為孕婦，余男大喊諷刺，質疑一個準備要當母親的人，為何還敢當街開快車，怒稱「難道她生下的孩子要還我？還我也於事無補」。

余男盼還未脫離險境的妻子能夠平安出院，嘆女兒或許命該如此，但他悲憤地說「一定幫她的命討回公道」。