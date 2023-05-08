警方1040經會同駐警隊隊長至館內巡查，隊長表示刻正由偵爆犬與同仁監控錄影監視系統過濾。（圖／警方提供）

近日國內多個單位接獲炸彈攻擊訊息，昨（7）日下午15時56分故宮於觀眾意見信箱接獲恐嚇信，內容指在故宮北部院區某處已安裝三顆遙控炸彈，南部院區則安裝兩顆遙控炸彈，並於7日17時30分引爆。刑事局下午亦通報故宮，警政署署長電子信箱也接獲類似恐嚇郵件。

警方1040經會同駐警隊隊長至館內巡查，隊長表示刻正由偵爆犬與同仁監控錄影監視系統過濾。（圖／警方提供）

警方1040經會同駐警隊隊長至館內巡查，隊長表示刻正由偵爆犬與同仁監控錄影監視系統過濾。（圖／警方提供）

轄區派出所於昨日接獲通報後，昨（7）日下午16時18分及今（8）日09時33分巡視院區迄今均無發現，將持續加強巡查。今日10時40分經會同駐警隊隊長至館內巡查，隊長表示刻正由偵爆犬與同仁監控錄影監視系統過濾。上午11時與故宮副院長、展示服務處處長等人交換意見建立溝通管道，若發現任何異常，立即向本所反應。

故宮表示，故宮除立即通報警察單位及國土安全辦公室外，並立即啟動緊急應變措施，進行南北院區全面安檢，經清查後並未查獲炸彈。

後續故宮將持續強化安全工作，並請相關警察單位協助加強院區安全。