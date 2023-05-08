台中市政府警察局第三分局日前由分局長吳銘淵親自率隊，至東信里社區發展協會舉行社區治安座談會，針對里民最關心的轄區治安、交通、打詐、婦幼安全等重點警政工作，一一說明，民眾踴躍提出治安議題，藉由暢通警民溝通管道，警民攜手合作打造安居環境。

東區派出所所長廖文雄說，台灣進入高齡化社會，為提升高齡者之用路安全，降低交通事故發生率，警方除落實相關執法，也呼籲用路人應優先禮讓行人通行，而行人穿越道路時，務必使用行人穿越道。

廖文雄指出，民眾依行人專用號誌（小綠人）指示穿越，注意左右來車，勿低頭使用手機或與大型車爭道，所長也傳授「停、看、轉、揮、動」過馬路5步驟，讓行人能更安全通過路口。

偵查隊小隊長劉育政則透過防詐影片及新聞真實案例，剖析新興的詐欺犯罪操作手法，提醒不管是何種手法，詐騙集團最主要的目的，就是利用各種管道及方法騙取民眾的財產

劉育政提醒民眾，若接獲任何疑似詐騙電話或簡訊，謹遵「保持冷靜 、小心查證、立即報警或撥打165反詐騙專線」3步驟，多懷疑多求證，千萬不要輕易將辛苦錢拱手讓人。

市警三分局長吳銘淵表示，發現任何可疑情事，第一時間通報警方，就能嚴防犯罪擴大，就如同破窗效應理論般，改善犯罪的環境，宵小也會有所顧忌，不敢為所欲為，期望未來能強化警民合作，使轄區的治安更穩定，交通更順暢。