外媒引述知情人士透露的消息稱，中國最近開展的限制海外訪問中國數據庫的行動，一定程度上是由美國智庫關於中國在敏感領域做法的一連串報告所觸發的，這些報告引起了中國政府的警覺。

《華爾街日報》報導說，中國政府在最近幾周擴大了一項反間諜法的範圍，並加緊對專門收集信息的外國企業施壓，如審計機構、管理顧問公司和律師事務所。此外，中國政府還收緊了外國智庫、研究公司以及其他非金融實體對中國數據庫的訪問，其中包括總部位於上海的萬得信息技術公司的數據庫。

知情人士表示，一些基於公開信息所撰寫的報告引起中國高級官員的警覺，這些報告包括喬治城大學安全與新興技術中心(CSET)以及新美國安全中心(CNAS)撰寫的分析報告。而新美國安全中心則是由白宮的印太事務協調員坎貝爾(Kurt Campbell)與其他人所共同創建。

這些報告中有幾份使用了上述的開源數據，內容涉及中國政府認為敏感的領域，例如「軍民融合」項目。由於中共決策過程不透明，加上缺少與中國企業及有關部門直接接觸的渠道，很多西方智庫和研究結構已經不得不在網路尋找訊息，查詢有關採購、公司所有權和政策的信息。

隨著中美競爭日趨激烈，這種線上資訊查詢讓中國政府越來越擔心中國數據的安全。一些中國官員表示，多家總部設在華盛頓的智庫透過開源數據來證明美國採取強硬對華政策是正確的。

知情人士表示，引起中共注意的美國智庫報告當中，有一份是安全與新興技術中心去年6月發佈的政策簡報，題為《晶片扭曲》(Silicon Twist)。該報告聚焦於中共軍方如何獲取由美國公司設計的、在台灣和韓國製造的先進製程晶片。報告使用了數據庫內的採購記錄，與中共軍方獲得設備過程的記載。

報導說，中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）今年3月通知了多家中國數據提供商，要求限制海外訪問數據庫，中國知識基礎設施工程（中國知網)隨即通知了外國大學和其他研究機構，聲稱知網數據庫的訪問將受到限制，並從4月1日起生效。

據上述知情人士稱，新美國安全中心發佈的一些內容讓中國領導層感到不安，該中心被視為華盛頓方面首選的國防事務政策智庫之一。2019年該中心的一名高級研究員向美中經濟和安全審議委員會(USCC)所作的證詞暗示，中國軍方正在積極探索使用人工智慧增強其戰鬥力。

知情人士還透露，萬得信息技術公司正在對尚未完成以及即將到期待續的合約進行合規審查，未能完成與萬得之間合同的西方智庫包括戰略與國際問題研究中心(CSIS)，這家位於華盛頓的智庫對中國有著廣泛的研究。