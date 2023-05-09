台灣好手劉錚與CBA上海大鯊魚合約將在7月底到期，中國媒體報導，劉錚決定不續約，下季將返台打球；經紀公司今天說，目前與球隊保持良好溝通中，以球隊公布為主。

現年32歲的「台灣飛人」劉錚曾效力於超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒，2016年展開中國男子籃球職業聯賽（CBA）生涯，與「野獸」林志傑當隊友，後來劉錚在2020年轉戰上海大鯊魚至今。

中國媒體新浪體育報導，上海大鯊魚陣中包括劉錚在內，有5名球員合約到期，而劉錚為了陪家人，決定不與上海隊續約，下季將返台，但另有傳言指出，劉錚仍會選擇續留上海隊。

劉錚本季場均超過10分，平均抓下5籃板、送出3.6助攻，對於上海隊仍有一定貢獻。對於外界傳言，劉錚所屬經紀公司表示，「目前都跟球隊保持良好的溝通中，因為合約到7月底到期，如果有新的消息，以球隊公布為準。」

近來台灣職籃P. LEAGUE+、T1聯盟成立後，包括周儀翔、胡瓏貿、林韋翰、吳永盛等好手相繼返台，未來是否會有更多台灣好手加入，球迷都相當期待。（編輯：張雅淨）1120508