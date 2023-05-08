財委會10日將召開「中央銀行法第20條及第33條條文修正草案」公聽會，會中將針對我國外匯存底相關議題進行討論，包括是否以外匯存底成立主權基金、外匯存底是否過高、外匯存底持有美元比例是否應調整等。

央行8日發出4點說明，第一，各國主權財富基金是由政府而非央行主導成立，主權財富基金顧名思義為政府的基金，各國由政府主導成立專責機構，就國家財富（如石油等自然資源收入、財政盈餘），或受政府委託（如退休金）進行投資管理；第二，主權財富基金的投資目的與外匯存底不同，且非央行經營目標；第三，修正央行法無法達成設立主權財富基金之目的；第四，央行對於政府設立主權財富基金持正向開放立場，但不宜無償撥用外匯存底。

央行指出，主權財富基金是以創造財富為投資目的，相較下外匯存底的主要功能在挹注國際收支失衡的外匯需求，及維持外匯市場的秩序，其投資操作原則首重安全性與流動性，不宜承擔高風險；其次，根據「央行法」第2條規定，央行的經營目標，其中並無創造財富，對於修正草案建議設立的基金，擬投資於策略性產業、關鍵技術，也非央行的業務。

央行也認為，修正「央行法」無法達成設立主權財富基金的目的，由於主權財富基金管理機構的人事、預算、組織均極具特殊性，我國現行人事法規、國營事業管理法、預算法等，無法因應其需求，須另以專法規範處理。此外，設立主權財富基金之已開發國家，多以專法規範其設立及運作，尚無以央行法規範者。

央行強調，對於政府設立主權財富基金持正向開放立場，但不宜無償撥用外匯存底；且事實上我國的勞保、勞退、國民年金及退撫基金，雖無主權財富基金之名，但已有主權財富基金之實。

央行也提到，至今年4月底外資持有國內股票及債券市值占外匯存底比率達96％，加以我國並非國際貨幣基金組織（IMF）會員國，宜持有更充裕的外匯存底，以因應資金大量進出，強化外部衝擊之韌性。因此，設立主權財富基金之資金來源，宜由政府統籌規劃，不宜直接無償撥用外匯存底。