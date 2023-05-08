112年區全國大專校院運動會射箭一般組賽事，在射箭場上出現穿著學士服比賽的選手，這位相當吸睛的東海大學大四生余冠廷，也透露透過運動改變自己的心路歷程。

來自新竹的余冠廷，因為家境從小就半工半讀，但她一直很喜歡在夜市玩射箭遊戲，就讀東海大學時加入射箭社一圓宿願，也讓她體會到選手訓練的辛苦，所幸社團同樣愛好射箭的女生也不少，讓她也結交不少朋友，一起挺過訓練的嚴苛。

只是余冠廷右肩三角肌有舊傷，讓她練習太久就會疼痛，「所以大二以前都沒有很認真練，通常都是去湊人數的，直到大三才覺得如果自己努力一點，成績應該會有起色。」

余冠廷透露，因為射箭，讓她改變了原本因打工而凌亂的作息，身體也比以前健康，決定在畢業之前再為自己拚一次，於是買了要價不菲的粉紅弓身，她笑說：「都投資自己了，不做點什麼不是很對不起它嗎？其實我是很悲觀、消極的人，但每次練習或比賽看到這把弓心情就很好。」

除了弓身是粉紅色的，余冠廷的護胸、吊飾也是粉紅色，前兩次挑戰全大運都是參加反曲弓女團，這次單騎出擊，可惜首輪拚戰到加射後不敵中山大學謝逸樺，賽後余冠廷笑著宣告：「雖然穿了學士服來，明年我還想再挑戰一次全大運！」