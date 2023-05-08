根據港交所披露易文件顯示，股神巴菲特旗下的波克夏在5月2日再減持196.1萬股比亞迪H股，減持均價每股235.64港幣，總價值約4.62億港幣。這是巴菲特第11次減持比亞迪H股，其持股比例由10.05％降至9.87％，波克夏仍持有約1.08億股比亞迪H股。

依照港交所規定，大股東增減持股票只有橫跨某個整數百分比時，需要作出披露。

IT之家報導，自從波克夏2022年8月24日首次減持比亞迪以來，至今已11度減持比亞迪H股，持股比例自2022年8月24日的19.92％下滑至如今的9.87％。

波克夏在2008年9月斥資2.3億美元，以每股港幣8元的價格認購比亞迪2.25億股股票。港交所文件顯示，截至2021年底，波克夏持有比亞迪約21％股份，2022年價值最高時超過70億美元。

對於拋售比亞迪持股，巴菲特搭擋、波克夏副董事長孟格（Charlie Munge）曾表示，主要是比亞迪的本益比已經來到50倍，甚至超過賓士的市值，價格已相當高，而非不看好比亞迪前景。