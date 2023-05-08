根據台北市社區營養推廣中心調查長者營養狀況，營養不良風險者佔11.1％、衰弱及衰弱前期占13.6％，社區營養推廣中心今年號召餐飲業者加入「供餐營養友善店家」的行列，由營養師與餐飲業者討論獨家營養餐點，讓長者有更多健康又美味的餐食可以選擇。

台北市社區營養推廣中心「109－110年長者營養狀況調查」顯示，具營養不良風險長者11.1％、衰弱及衰弱前期13.6％，容易導致長者肌力退化、跌倒及肌少症等。

為了提供長者健康餐盒，台北市社區營養推廣中心的社區營養師自2018年起至今輔導497家共餐據點，輔導據點人員備餐、提升餐食營養均衡等，今年邀請餐飲業者成為「供餐營養友善店家」。

台北市社區營養推廣中心主任張惠萍解釋，共餐據點雖近500家，可是各家開張頻率不一，有些是1周供餐1次或3次不等，不少長輩希望有更方便取得健康餐點的方式，才想推動餐飲業者成為友善店家，讓老人可就近購買，也可以外帶回家享用。

她指出，若餐飲業者有意願成為供餐營養友善店家，可撥打台北市社區營養推廣中心電話，會有專人處理，屆時社區營養師會到場確認餐盒是否符合標準，也會依照店家餐點情形給予建議，輔導其成為供餐營養友善店家。