智伸科樂觀預期，電動車懸吊系統、安全系統等相關關鍵零部件等新案開發與量產進度，有助未來推升新能源車的營收比重，帶動今年汽車營運有機會回到疫情前的成長軌道，加上醫療新訂單的挹注，兩大動能齊步進補下，智伸科今年營運有機會逐季回升。

智伸科第一季合併營收18.61億元，營業淨利2.35億元、稅後純益1.59億元、EPS為1.38元。智伸科指出，智伸科第一季汽車營收占比57％、運動營收比重14％、電子13％、醫療14％。其中，醫療事業新舊訂單出貨持續放大，推進2023年第一季醫療事業營收較去年同期小幅成長，囿於汽車、運動及電子事業，受客戶持續調整庫存影響拉貨情形，仍影響毛利表現。

智伸科指出，智伸科面對高漲的原物料與人力成本，已積極與客戶調整產品價格，以合理反應相關的成本及支出，同時推動生產良率提升、成本費用嚴控、產品結構優化等策略，智伸科今年第一季整體營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為22.25％、12.61％、8.54％。

智伸科8日也公布4月合併營收5.65億元、年減27.45％，前四月合併營收24.27億元、年減22.15％。

智伸科指稱，上半年主要客戶端仍持續進行庫存調節，短期抑制營收的成長性。智伸科看好中國大陸經濟逐漸復甦、新能源車趨勢興起，帶動汽車事業營運動能逐月回溫，加上醫療事業部旗下應用於腦部、腹科等外科微創手術相關關鍵零組件的出貨增加，挹注醫療事業部營收比重持續拉升，稍加中和電子、運動事業部受客戶持續調整庫存影響出貨情形。

智伸科表示，展望2023年第二季，雖有清明、五一長假，工作天數較少，加上疫情、俄烏戰爭大環境等不利因素仍在，但智伸科看好全球新能源車滲透率呈現快速提升趨勢，推進下半年電動車新案，包括懸吊系統、安全系統等相關關鍵零部件開發與量產進度，有助未來推高新能源車的營收比重，帶動今年汽車營運有機會回到疫情前的成長軌道，同時醫療新訂單的挹注，兩大動能進補下，智伸科今年營運有機會逐季回升，逆勢繳出穩健向上成長的成績單。