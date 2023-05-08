東鹼指出，全球氯化鉀價格走低，造成硫酸鉀售價應聲下跌，客戶多對硫酸鉀採購持觀望態度而延遲下單，需求相對保守；先前訂購的高價氯化鉀庫存高，也對銷售價格競爭、利潤不利，第一季營運承受較大衰退壓力。上半年市場價格降幅可能加劇，但下半年應可恢復正常。

東鹼硫酸鉀合計年產14萬噸，營收占比50％～60％；另有15艘Handy size輕便型散裝船，營收比重近40％。去年淨利年增79％，EPS 4.84元，配發現金3元。今年前四月營收20.22億元，年減20.1％。

東鹼去年第四季因氯化鉀、硫酸鉀價格反轉下跌，高價原料壓縮利潤，以及全球經濟放緩，散裝航運景氣調整，營運開始降溫，單季營收季減15.9％，淨利季減89％，EPS從前三季單季每股盈餘均在1元以上，萎縮至0.18元。

受制散裝航運第一季會陸續換約，上半年純鹼、硫酸鉀市場需求恐仍疲軟，除加速去化庫存，穩固現有客戶，同時開發新市場。硫酸鉀外銷除日本、東南亞、大洋洲，並增加歐洲新客戶；搭配年產1.5萬噸小蘇打產線投產，力保營運能量。