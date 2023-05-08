綜合陸媒報導，大陸住建部、市場監督管理總局近日聯合公布「關於規範房地產經紀服務的意見」，提及嚴禁操縱經紀服務收費。包括經紀機構不得濫用市場支配地位以不公平高價收取經紀服務費用，房地產互聯網平台不得干預經紀機構自主決定收費標準等。

「意見」提出，加強經紀從業主體管理，合理確定經紀服務收費，嚴格實行明碼標價，將規範房地產經紀服務納入房地產市場秩序整治。經紀服務收費由交易各方根據服務內容、服務質量，結合市場供求關係等因素協商確定，不得混合標價和捆綁收費。收費前應當向交易當事人出具收費清單，列明收費標準、收費金額，由當事人簽字確認。

與此同時，經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用，並引導由交易雙方共同承擔經紀服務費用，並規範簽訂交易合同，經紀機構促成房屋交易，應當辦理房屋買賣、租賃合同網簽備案。文件又提到，要加強個人資訊保護，經紀機構及從業人員不得非法收集、使用、加工、傳輸他人個資，不得非法買賣、提供或者公開他人個資。