金鐘主持人廖科溢曾任新聞台主播，後轉主持行腳節目，2014年以《發現大絲路Ⅱ》獲得第49屆金鐘獎行腳節目主持人獎，2018年獲第53屆金鐘獎生活風格節目主持人獎，主持成績有目共睹，去年他與美女主播秦綾謙宣布結婚，今日他宣布喜訊，透露夫妻倆有了寶寶。

廖科溢今（8）日在社群平台發文：「頭好壯壯，滿三個月，終於可以說了！」並標記秦綾謙的帳號直呼「老婆，辛苦了！」他曬出寶寶的超音波照片，夫妻倆露出幸福微笑，對新生命充滿期待，兩人準備升格當父母，不少網友也送上祝福「美滿了！恭喜~」、「要好好保護老婆和孩子喔！」、「一定是個眼睛大漂亮的寶寶」、「太棒了恭喜兩位」、「恭喜帥哥升格當爸爸了」、「恭喜做人成功」。

被問到目前心情，廖科溢向《中時新聞網》透露：「謝謝關心，對新手爸媽來說一切都是從零開始學習；高齡生產確實不容易，但我相信過程肯定艱辛且美好，我會好好悉心照顧，再次感謝。」

廖科溢去年宣布再婚，新婚妻子是主播秦綾謙，不料喜訊公布不久，前女友就跳出來爆料他劈腿欠錢，廖科溢對此回應爆料部份真、部份假，坦言結束感情的過程不完美，但婚後絕對沒有不忠的行為，並表示秦綾謙是真愛，遇到了就要義無反顧，為此離開了亞洲旅遊台，「但我選擇了綾謙，我就會愛到底」，面對風波秦綾謙也站在丈夫身邊，夫妻感情深厚。