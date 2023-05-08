南投40多歲柯姓男子疑似與人有金錢糾紛，6日清晨被人持刀砍斷雙手手掌後，丟包在台中榮總埔里分院，雖救回1命卻因找不到斷手無法接回；中山附醫法醫科主任高大成8日推測，對方剁了柯男的手又將他送醫可見不是真的要柯男的性命，而是警告意味較濃厚，可能希望他活著要繼續還錢。

高大成表示，他曾打探過江湖上剁手的意義，這一方面顯示這個人在江湖上地位還不高，可以讓對方活著，不怕對方報復，其次應該是偷人東西後還不出來或不還，剁手就是逼對方要還錢，如果不還下次就剁腳，可見警告意味濃厚，否則不會剁掉後又送去醫院不讓他死，因為死了就不能還了，剁手後還是可以工作，代表還要繼續還，剁腳會比較不方便。

至於剁手的疼痛指數，高大成表示，疼痛指數主要不是看疼痛的問題，是持續多久的問題，如果痛又持續很久，那就會很痛，所以會算高一點；如果一般疼痛指數是12，生孩子大概是10、11度，剁手最少應該也有8、9度。

另外，如果是剁手的話，通常8小時內可以接回來，一般如果有找到，不管12小時、1天都還是會接看看，不過以這案來說，時間已過太久，就算找到可能神經都壞死、血管都萎縮了，應該無法接回。

高大成也分析，如果沒有送醫院、沒有止血，人大概20分鐘就會失血過多而死，因為1條血管大概0.5公分左右，1秒鐘大概流失5 c.c.，1分鐘就300 c.c.了，那30分鐘就流到6000 c.c.，但人也沒有那麼多血可以流，大概流2000 c.c.就會致命。

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