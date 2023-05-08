火鍋是許多台灣人愛吃的料理之一。近日有男子發現，高雄市某夜市個人小火鍋祭出一項規定，「凡內用者需再外帶or加湯者，一律酌收50元」，讓許多網友直呼根本是敲盤子，不過也有不少在地人表示，該間火鍋店的規定並不過分，且營業30多年口味一直沒變才是重點！

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，高雄市某夜市個人小火鍋近日貼出公告，「因人力、物料上漲，凡內用者需再外帶or加湯者，一律酌收50元」，讓他直呼嚇死人，「錢真的有那麼難賺啊？」，呼籲前往消費的民眾最好自備容器以便自己打包。

對此，許多網友紛紛回應，「敲盤子的店」、「一個碗不用2塊，收50，這樣也要賺」、「內用打包回家要50，我真的嚇到」；不過也有不少人認為店家公告沒問題，「他也沒拿槍逼你打包吧」、「都已經公告，內用再打包當然照店家規則走！不然就不要消費！」

另外也有內行人分析店家背後目的，「老闆就是不要讓客人外帶，因為已經很忙了，還要花時間幫你打包，所以故意寫加50元就是要客人知難而退，當然如果堅持打包，那多賺50也不虧」、「怎麼感覺台灣鯛會吃完跟老闆要加湯底打包，回到家再買些火鍋料進去，多煮一餐的概念」。

在地人則說明，這家火鍋店之所以吸引粉絲光顧，靠的是多年不變的味道，「這家吃的是童年的味道」、「我覺得價錢很可以，但口味30幾年沒變才是重點，現在什麼都漲老闆這樣要求不會過分，很多人都不知道做生意心酸，大家很難過但要互相好嗎？如果貴就別吃也別酸...」、「加湯會再加火鍋湯原汁，就愛這湯頭的味道。不過1人份小火鍋不吃完還要外帶？我就不解了」。