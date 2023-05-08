112全國大專校院運動會，8日田徑場上男、女1萬公尺競走連續傳出破全國紀錄的捷報，先是女子1萬公尺競走嘉義大學黃冠綾48分00秒72奪金，攜手銀牌台灣體大江佳柔48分27秒36都超越舊全國紀錄48分30秒68，緊接著登場的男子1萬公尺競走，台灣體大許嘉維41分45秒90佳績，打破同校隊友詹泳逵今年3月底才創下的42分24秒54全國紀錄。

黃冠綾表示，今年3月大專田徑公開賽時成績就接近全國紀錄，因此畢業前的全大運她決定一拚，「今天想說這場最後一場，就努力一點。」由於這幾天中原大學體育場現場陰雨不斷，涼爽天氣剛好也助她一臂之力，順利改寫全國紀錄。

以全國新猷摘金的許嘉維，賽後特地換上事先準備好的學士服拍照留念，他表示：「前2場參加國際賽都不敢帶，怕帶了會分心，走差了就開始找藉口，這次改變心態，一定要穿上學士服跟計時器拍照。」

許嘉維完美達成全大運4連霸，且今年初在東京元旦競走以1小時26分47秒破20公里全國紀錄，並達到杭州亞運參賽門票，坦言對於亞運盛會相當期待，「我可能會是同場年紀最小的競走選手。」他將目標設定在亞運前5名，接下來將排定更多移地訓練和比賽，維持身體強度。