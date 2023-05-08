陸媒報導，市場傳出比亞迪長沙望城工廠員工近期不滿工作量下降導致薪水減少，因此爆發離職潮。由於離職人數太多、4月離職額度早滿，甚至還有員工必須延後離職。不過比亞迪8日傍晚澄清傳言與事實不符，強調長沙園區人員招聘工作正常進行。

財聯社報導，比亞迪長沙廠員工近階段工作量下降令加班次數減少，導致工資下滑，為部分工人選擇離開的主因。有員工透露合約上列明工作未滿三個月可提前三天提出離職。但很多員工提前三天提出離職，至七天都走不了；甚至有員工指4月份離職名額已滿，要到5月9日才可以離開。

比亞迪8日否認上述消息，強調目前該公司訂銷良好，市占率穩中有升，今年1～4月銷量位居行業第一。

近些年，隨著新能源汽車銷量的不斷上升，比亞迪為了提高產能，在國內新建或擴建了不少新工廠。據公開資訊，去年，比亞迪已有常州、撫州、合肥長豐一期、西安三期等多個新建產能投產；今年，鄭州基地、合肥長豐二期、深汕項目、濟南二期等多個項目都將陸續投產。屆時，比亞迪將在全國形成西安、深圳坪山、長沙、常州、撫州、合肥長豐、濟南、鄭州、襄陽、深汕合作區等10個生產基地，整體規劃產能超過400萬輛。