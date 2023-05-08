俄羅斯廣大的西伯利亞發生森林大火，已造成150多所房屋被毀、數人喪生。秋明州(Tyumen_Oblast)和庫爾干州(Kurgan Oblast)宣布進入緊急狀態。

莫斯科時報(The MoscowTimes)報導，週日，秋明州和庫爾干州的行政長官接連發布緊急聲明，請警方和救難人員一起疏散當地社居民，並表示火勢過於快速，無法遏制蔓延的大火。

地方政府說，這場大火最先是在星期日於庫爾干的森林地區燃起，不久就傳出3人死亡，6 人受傷住院；隨後火勢蔓延，截至週一上午，死亡人數達到6人。

並且，森林大火也波及到秋明州，地區官員報告，已得知1人死亡、2 人受傷。其中一人是在試圖撲滅火災時因嗆傷而死。俄羅斯森林管理局表示，在前一天已撲滅126處起火點，但是無法建立有效的防火線，使得火勢經復燃，已經吞噬了93,300公頃的土地。

近年來，俄羅斯和歐洲的季節性森林火災經常發生，科學家表示，這與全球暖化有關。西伯利亞地區在入夏之後，經常出現35度以上的高溫，加上土地有很多易燃的泥碳層，因此很容易發生自燃現象。在俄羅斯，許多偏遠地區缺乏消防資源，這個問題變得更加嚴重。