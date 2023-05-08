小提琴家林品任隨國家交響樂團今（8）日晚在東京歌劇城演出布魯赫《蘇格蘭幻想曲》，席間包括前日本內閣總理大臣安倍晉三夫人安倍昭惠、中華民國前總統李登輝之女李安妮、駐日大使謝長廷等人皆出席，安倍夫人也在上半場音樂會結束後誇獎林品任演出精湛。

今晚演出，還有日本鋼琴家福間洸太朗、東京大都會合唱團及八角塔男聲合唱團同台，合作演出貝多芬《合唱幻想曲》，以及台灣作曲家金希文的《日出台灣》等作。