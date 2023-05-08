總統蔡英文2017年宣示新南向政策，台灣要與鄰近的新南向國家發展經濟與貿易關係。國民黨立委王鴻薇指出，幾年過去新南向政策不但一事無成，我國對大陸貿易依賴依存度仍居高不下。經濟部國貿局107年開始每年都編列10到5億，作為海外公共工程貸款利息補助支用，除了第一年從10億砍半以外，後5年內一事無成，也不見減少相關預算，不知道為什麼政府這種預算還敢提？直批新南向政策大撒幣是個笑話，也是空話。

「每年編5億一事無成，新南向政策就是笑話！這種預算還敢提？」王鴻薇指出，新南向政策預算浮報濫編列所在多有，尤其經濟部國貿局107年開始每年都編列10到5億作為《捐助金融機構辦理海外公共工程貸款利息補助計畫》支用，然而這筆預算從來都沒有動用過，可以說一事無成。經過她了解，一直到今年她提出要刪除這筆預算，國貿局才透露在越南「可能」有一個橋樑工程會動用到這筆資金，實際動用多少也不清楚。

王鴻薇直言，政府預算民脂民膏，已經給了經濟部國貿局將近6年時間去推動相關海外工程，除了第一年從10億砍半以外，後5年內一事無成，也不見減少相關預算，不知道為什麼政府這種預算還敢提？也再一次讓大家看到，新南向政策就是笑話、就是個大撒幣！