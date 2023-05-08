國民黨台北市立委第6選區（大安區）初選競爭激烈，台北市議員鍾沛君、前議員羅智強及前國安會副祕書長楊永明角逐。但鍾沛君8日爆出，地方流傳她要退選的耳語，不管是對手陣營或有人假冒對手，惡意放出不實消息，都要查清楚，並已向市黨部提出申訴。國民黨台北市黨部回應，已掌握相關資料，詳查確認中。

鍾沛君表示，5月5日和團隊拜票時，有民眾轉述對手陣營稱她「好像要退選」或「不會去登記」，不管是對手團隊、對手本人或有人假冒，都應該要查得清楚。已向市黨部申訴要求調查，也獲得主委黃呂錦茹承諾，會持續偵蒐，鞏固事證，籲請大家盡量提供證據資訊，蒐證齊全後一定會告。

羅智強指出，如果確有其事，其實已經有相當的人證，可以續追造謠者，最好的處理方式，還是應該向司法機關告發，不妨雙管齊下向市黨部申訴，也同時向司法機關告發。「意圖使人不當選」是刑事犯罪，不能姑息這種踐踏選舉公平的罪犯，「如果沛君決定提告，我願意陪她一起去。」

楊永明則說，不論是誰放出的消息，都對這樣的小動作都深感痛惡。從參選第一天開始，就一直呼籲黨內初選應該回歸個人特質和政見，選出一個最專業、最適任的立委，沒想到在首善的大安區，仍然傳出了這樣的耳語攻擊。「我也支持鍾沛君蒐證提告，讓國民黨能有一場乾淨的選舉，拒絕奧步。」

國民黨台北市黨部指出，針對鍾沛君申訴遭受不實退選耳語攻擊，市黨部已掌握相關資料，詳查確認中。

國民黨台北市黨部提醒，大選在即，希望相關參選同志以大局爲重，靜候內部了解，不宜逕自訴諸法律。而第六選區共有楊永明、鍾沛君及羅智強完成登記，初選民調將於年5月10日至12日如期舉行，籲請有心人士切勿散布不實謠言。