台股8日隨權王台積電收紅，大盤指數終場收15,699.57點，上漲73.5點，成交量2,147.91億元，三大法人買超82.57億元，外資及陸資買超58.91億元。股匯市再度脫鉤，新台幣在外資偏雙向，加上進口商買美元，終場小貶3.2分、收30.673元，匯價創近一周新低。

根據央行統計，美元指數下跌0.18%，短線回檔但有撐，亞幣升貶互見，日圓重挫0.71%、新台幣貶0.1%、人民幣貶0.5%；韓元則升值0.11%、新加坡幣升0.04%。

匯銀主管指出，美國就業數據維持強勁，市場對於美國聯準會（Fed）年底前降息的預期降溫，美元下檔有撐，在日圓、人民幣領貶下，外資今日動向不明朗，加上進口商買盤，新台幣走盤偏貶，短線新台幣轉趨震盪，將維持區間盤整走勢。

匯銀主管強調，Fed升息步入尾聲後，美元缺乏上漲動能，但由於Fed尚未明確表達何時降息，因此美元也不會完全走弱，後續要等Fed態度轉向關注於經濟狀況時，美元才有可能正式反轉，預計新台幣將在30.5元至30.8元區間來回測試。