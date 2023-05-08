福貞第一季合併營收16.64億元，年減9.58％，主因是工作天數相較去年同期減少，及今年氣候轉熱較晚，飲品客戶拉貨動能延遲，致二片鋁罐出貨量減少；第一季為金屬包材產業淡季，因整體營收未達規模經濟，致營業損失0.28億元，然有業外匯兌利益挹注，稅後淨損0.33億元，每股稅後淨損0.15元。

第一季毛利率6.32％，較去年同期減少5.08個百分點，主因是合併營收少於去年同期，以及受到產品組合變化與各產品的利差空間縮小所影響，第一季原物料價格相對平穩，預計今年原物料價格波動應可較為平緩，福貞亦謹慎觀察終端市場需求，彈性調節原物料庫存水位，預期第二季起隨著旺季營收規模成長，產品組合優化，毛利率將可逐步轉佳。

福貞第一季產品組合結構為二片式鋁罐48％，三片式馬口鐵罐45％、灌裝充填與罐蓋合計約7％；其中，三片式馬口鐵罐與罐蓋均有成長，前者因福貞爭取新客戶有成，山東廠自去年底陸續接獲國際品牌大廠煉乳罐與寵物食品罐訂單所帶動；後者則受惠新竹廠第一季啟動新產品202罐蓋產線，並取得機能性飲料大廠全品項標準罐逐步全面更換202罐蓋產品訂單。由於福貞202罐蓋產品是台灣唯一供應商，後續發展可期。

福貞指出，國際飲品大廠亦已評估更換202罐蓋的可行性，且由於202罐蓋為全球通用產品，有助拓展海外市場，今年4月新竹廠即因202罐蓋新品量產，大幅增加外銷東南亞訂單，推升4月合併營收突破6億元、達6.30億元，創歷史同期新高，年增7.70％；累計前四月合併營收22.94億元，年減5.41％。

福貞進一步表示，隨著旺季效益應已逐漸顯現，第二季營收表現可期，可望帶動上半年相較去年同期轉正，預估包含大陸廠區與新竹廠第二季單季平均稼動率可達八成以上，毛利率可望轉佳。

另在陝西廠產線的建置與投產部份，依目前進度預計於6月開始小訂單試產，在手客戶為大陸前四大啤酒品牌，按進度規劃可於9月中秋節旺季前進行投產，陝西廠一年可望貢獻人民幣3億元營收。

福貞對今年樂觀審慎，第一季雖未能擺脫歷年淡季小虧局面，然全年可望逐季成長，大陸廠區今年在山東廠第二條線將全年貢獻營收，9月起再新增陝西廠加入集團營運行列，加上新竹廠今年有202罐蓋、200ml及250ml小容量纖體罐等新品投入市場，全年營收有機會續創新高，獲利亦可同步成長。