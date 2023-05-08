澳洲模特兒威爾(Sienna Weir)曾入圍2022年環球小姐決賽，外型亮眼又有特殊才藝，從3歲起便接觸馬術至今，沒想到今年4月初發生墜馬意外，一個多月後，因傷勢過重永遠離開人間，享年23歲，讓親友跟粉絲哀痛不已。

威爾擁有雪梨大學心理學跟英國文學雙學士文憑，也是2022年澳洲環球小姐的27名決賽選手之一，經常為品牌擔任時裝模特兒，沒想到上月2日參加雪梨的馬術比賽，馬匹竟突然摔倒，靠機器維持一個多月生命後，家人決定放手讓她離開，於本月4日傷重過世，家人跟經紀公司均已證實此事。

翻開威爾的IG，可見她去年以一襲水藍色深V禮服亮相環球小姐決賽，零贅肉曲線跟性感酥胸一覽無遺，身材比例極好，臉上陽光燦爛的笑容，更讓人隔著螢幕都能感受到喜悅，她曾在受訪時表示計畫到英國發展，「花更多時間陪我的姐姐、姪子跟姪女，並擴大我的事業範圍。」對未來的職業生涯很有企圖心。

沒想到如今生命戛然而止，她的男友Tom以著名詩人愛倫坡悼念亡妻的詩哀悼，「我愛妳，我的向日葵女孩，我們之間的愛比愛更多，天使們沒有我們一半快樂，才會忌妒妳跟我」，威爾的好朋友們則難過地說：「妳是天使般的存在」、「上帝怎會如此不公平」、「妳擁有最耀眼的光芒，我的心都碎了。」