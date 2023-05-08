在台灣演藝圈只要提起公益，相信梁佑南這個名字應該不陌生，她經常利用拍戲之餘，走遍台灣到處關懷弱勢，並廣邀她的企業界友人贊助支持，這當中，金融界聞人鍾文智與她可說是最佳拍檔，堪稱「公益雙俠客」，梁佑南與鍾文智除了自今年初捐贈百萬提供台東弱勢團體汰換公務車之外，日前也到彰化伯立歐小兒痲痺協會探望，並捐款幫忙協會，大前日下午，兩人又連袂至「彰化縣私立基督教喜樂保育院」，再度捐出50萬元，兩人的義行令人感動。

鍾文智與梁佑南連袂至「彰化縣私立基督教喜樂保育院」捐50萬元協助身心障礙孩童。(戴志揚翻攝)

梁佑南與鍾文智是在4日下午拜訪喜樂保育院，院方也特別派出由瑪喜樂基金會服務的心智障礙青年們熱情接待，並合唱詩歌表示歡迎，鍾文智受到現場氣氛感動，隨即捐助50萬元作為喜樂方舟經費，為身心障礙朋友的就業服務注入更強的力量。

梁佑南表示，她有感於喜樂保育院創辦人瑪喜樂女士的大愛與團隊用心，長年開辦多元化服務，使眾多弱勢族群受惠，但這項甜蜜負荷卻無比辛苦，她便主動提出願意擔任公益代言人，並拍攝影片讓社會大眾深入了解喜樂在做些什麼，協助喜樂增加能見度，民眾看得到才會更願意付出善心。

而一直與梁佑南攜手做公益的鍾文智，雖然今年才45歲，但事業小有成就，出身屏東的客家子弟的他，到台北打拼多年後，目前以綠能環保項目為事業重點，但在金融投資領域方面，成績也相當耀眼，他表示，企業的成功並非他個人一己之力能及，也是來自社會大眾的鼓勵，隨時記得長輩的提醒「人溺己溺，人饑己饑」的精神幫助弱勢，雖然金額不多，但希望拋轉引玉，能有更多企業主共襄行善。

瑪喜樂基金會也積極規劃喜樂方舟園區，為身障者營造適性職場，並由專業人員評估、重建、培訓職業能力，期盼院方成員順利與社會接軌，增進自立生活的信心。(戴志揚翻攝)

喜樂保育院執行長林玉嫦表示，喜樂除提供機構式照顧服務外，也積極走進社區開辦身心障礙者多元支持服務，有鑑於社會角落有許多身障者面臨求職困境，為實現其就業夢想，瑪喜樂基金會也積極規劃喜樂方舟園區，為身障者營造適性職場，並由專業人員評估、重建、培訓職業能力，期盼院方成員順利與社會接軌，增進自立生活的信心。