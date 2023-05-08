在農曆春節，工作天數縮減，以及油價急跌、大陸年後需求復甦不如預期等多重干擾，台聚集團4月及前四月營收聯袂走弱。

其中，台聚4月營收年減25.25％；前四月營收174.49億元，年減23.54％。亞聚4月營收年減9.81％；前四月營收20.92億元，年減23.13％。

華夏4月營收年減33.04％；前四月營收49.29億元，年減29.82％。台達化4月營收年減22.57％；前四月營收48.42億元，年減21.58％。

分析師指出，第二季步入PE傳統需求旺季（HDPE包裝材、LLDPE農膜及帆布），且近期多家同業安排檢修（HDPE合計年產能97萬噸，占亞洲產能2.7％；LLDPE合計年產能115萬噸，占亞洲產能4.3％），市場供給減少，有助支撐PE行情。

不過，大陸因SM走低，市場擔憂氣氛加重，供需矛盾仍存，PS廠家調降或讓利操作；因市場買盤熱度不足，預計短期PS價格或將以窄幅震盪走勢為主。

此外，PVC開工率回升至75.59％，處於歷年同期中性水平；聚隆化工40萬噸新產部分於3月底投產，40萬噸/年的萬華化學近期試車。需求端，房企融資環境得到改善，保交樓政策發揮作用，房地產竣工端較好，但投資和新開工仍然較差，且同比降幅擴大。考量需求趨緩、供給回升，台塑PVC5月份PVC外銷報價下調60～80美元/噸。