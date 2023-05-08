國定古蹟前大亂鬥 參與人員複雜恐有「黑勢力」介入 20:042023/05/08 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 目前水仙宮衝突現場已淨空，只剩員警在場。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今下午嘉義縣國定古蹟廟宇「水仙宮」兩派人馬大亂鬥衝突，據當地居民表示，今恰逢雲林縣北港朝天宮媽祖生遶境，按往例水仙宮就是遶境炮炸點之一，這1、2年在當地團體支持下，炮場愈設愈大，參與分子也變多、變複雜，且疑似有特定幫派色彩，憂心因黑勢力介入，讓國定古蹟染色，目前警方正積極調查衝突事件中。 #水仙宮 #二級古蹟 #媽祖 #遶境 #幫派 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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