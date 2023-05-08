今下午嘉義縣國定古蹟廟宇「水仙宮」兩派人馬大亂鬥衝突，據當地居民表示，今恰逢雲林縣北港朝天宮媽祖生遶境，按往例水仙宮就是遶境炮炸點之一，這1、2年在當地團體支持下，炮場愈設愈大，參與分子也變多、變複雜，且疑似有特定幫派色彩，憂心因黑勢力介入，讓國定古蹟染色，目前警方正積極調查衝突事件中。