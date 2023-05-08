孫沁岳、毛祁生和蕭鴻日前出席開鏡儀式。（VIDOL提供）

VIDOL 7周年推出的VBL系列耽美影集，青澀校園愛情《免疫屏蔽》、都會療癒風格的《保留席位》已拍攝完畢，日前第3部《絕對佔領》開鏡，主要演員包括在大陸拍過多部偶像劇的「霸總專業戶」毛祁生、「廣告寵兒」蕭鴻、孫沁岳、洪詩等人。毛祁生表示開拍前看過很多泰國、韓國、日本各地BL劇，覺得兩個男人談戀愛可以有很大的幻想空間。

孫沁岳看毛祁生和蕭鴻在他面前談戀愛，忍不住露出姨母笑。（VIDOL提供）

孫沁岳這次踏入BL圈，他表示有在看BL作品，也有涉略一些BL漫畫，BL劇也是他很想嘗試的劇種，這一次雖然沒有被配對還是很開心，看到毛祁生和蕭鴻在他面前談戀愛，他露出姨母笑表示有點羨慕：「我曾經有一段時期，煩惱過自己喜歡男生還是女生，就會想一些男性的嘴脣，如果和他接吻是什麼感覺？因為我身邊有很多朋友想拉我出櫃。」日前被爆熱戀温貞菱的他認為，人生沒有不可能的事情，搞不好之後也會喜歡男生，但覺得自己比較不是同志的菜。

毛祁生和蕭鴻未開拍就培養出好感情，拍戲現場一對到眼就會露出甜笑，開鏡儀式時蕭鴻化身「盯夫魔人」眼光永遠落在毛祁生身上，蕭鴻笑說：「撩落去了！」毛祁生也覺得只要看到他笑就被融化了。這次拍攝BL劇蕭鴻認為：「愛是不分性別，我們愛的是對方的靈魂，而不是軀殼。」上戲的時候兩男那種曖昧感，肯定是會被撩進去，毛祁生也覺得愛不分性別，對於愛情最重要的是能不能在對方身上找到自己的價值。

毛祁生笑說自己個性比較沒辦法分辨誰是喜歡男生或是女生，「我敏感度比較低。」但可以分辨得出來誰對自己好，兩人在試鏡時有吻戲，毛祁生發現親起來好像比女生親起來感覺還要好，覺得嘴脣好軟。蕭鴻也說：「真的，男生的嘴巴比較好親！」從試鏡到拍攝他已陸陸續續親了5個人，真的覺得是男生的嘴比較好親，深刻的感受比親女生還意猶未盡，他也感覺得到同志朋友的雷達，「但目前還沒有遇到對他有興趣的同志。」