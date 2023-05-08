李心潔將於7月在北流舉辦演唱會。（寬宏藝術提供）

李心潔2010年與導演彭順結婚，成為他10歲女兒的繼母，爾後再於2016年生下一對雙胞胎兒子，此後她大量減少演藝工作，專心在家照顧孩子；回顧這些年付出，李心潔剖心自白：「3個孩子讓我成為更好的人，他們給了我很多勇氣及動力，去做更多的事。」與孩子相處過程中，她學到最重要是聆聽，不要用成年人的想法去要求他們。

「有時候兒子做些很瘋狂的事情時，我會轉個彎想，他只是小朋友、只是做了件他覺得很好玩的事，他並不知道這件事會讓媽媽很生氣」，孩子們做了什麼事讓她理智線當場斷裂？李心潔笑喊數不清，「2個兒子小一點的時候，一次我上樓發現他們把整罐奶粉灑在地上，一個兒子正在用舌頭舔奶粉，另一個用冷水學我泡奶粉，我當場楞住，不是一次而已」。

2個兒子前些年長大了一些，還有模有樣學著自己剪頭髮，「剪得頭上一坨一坨」，雖當下怒氣沖沖，但孩子們調皮的每個瞬間後來都成為她珍貴回憶，李心潔苦笑形容兒子：「天馬行空，只能說他們都很有創造力、很有創意。」

聊到繼女，李心潔回想當年自己年紀輕輕就開始照顧女兒，她當時個性較急，希望透過「身教」指導孩子，無形中反而給自己造成壓力，直到某天女兒問她「媽媽你是不是不快樂」？一棒將她打醒，「她8歲時說了這句話，那天開始我重新正視自己內心世界，透過禪修找尋寧靜，這份禮物是她送我的，現在她23歲了」。

老公彭順也曾表示李心潔為這個家付出許多，回想當年她的「女朋友」身份僅短短幾個月，很快便一肩扛起「媽媽」這個角色，開始照顧年幼的繼女，讓彭順相當心疼：「她很早就認知到媽媽和家庭的角色，比任何一個電影劇本上的角色都還重要，是她非常偉大和付出很多的一件事。」

如今孩子們越來越懂事，李心潔全面回歸演藝圈，不僅重拾歌手身分、發行新專輯《盛開》，也將於7月舉辦「盛開。我的名字叫李心潔演唱會」；工作一忙起來難免與孩子分隔2地，心裡不慌？她笑回：「我超開心耶，我不是一個會不捨得孩子長大的媽媽。」期許自己和3個孩子同步成長，圓滿彼此人生。