竹北天坑事件廠商監測數據挨批 建商打臉市公所 20:082023/05/08 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 竹北市莊敬六街天坑事件，竹北市公所稱未接獲監測異常通知，建商則指監測數據異常時，均有第一時間回報。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 竹北市莊敬六街天坑事件，建商委外執行的監測數據，竹北市公所稱未接獲異常通知，建商則指監測到數據異常時，均有檢視並於第一時間回報相關單位後，會同探究原因並即時處理。 建商對縣議員蔡蕥鍹提出的各項監測數據異常，指上鄰房傾斜的T4點數據異常，傾斜方向異常，經查判定為傾斜盤測點下方抿石子有空鼓現象，故造成數據異常的原因。 另外，控制點由-5.7cm降為-6.2cm時，有即時反應給審核委員，經查原因為市公所進行勝利二路北側人行道美化工作，進行打除重新施作地坪，屬於合理範圍，後續觀察數據也無異常。 #新竹縣 #敬莊 #六街 #天坑 #異常 也許您會感興趣 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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