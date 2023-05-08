竹北市莊敬六街天坑事件，建商委外執行的監測數據，竹北市公所稱未接獲異常通知，建商則指監測到數據異常時，均有檢視並於第一時間回報相關單位後，會同探究原因並即時處理。

建商對縣議員蔡蕥鍹提出的各項監測數據異常，指上鄰房傾斜的T4點數據異常，傾斜方向異常，經查判定為傾斜盤測點下方抿石子有空鼓現象，故造成數據異常的原因。

另外，控制點由-5.7cm降為-6.2cm時，有即時反應給審核委員，經查原因為市公所進行勝利二路北側人行道美化工作，進行打除重新施作地坪，屬於合理範圍，後續觀察數據也無異常。