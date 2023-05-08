由中原大會承辦的112年全國大專校院運動會，8日天氣仍是陰雨不斷，田徑公開男生組100公尺國立體大大四林祐賢，綁著必勝頭帶出賽，並在決賽以10秒42衛冕成功。

林祐賢以0.05秒些微差距守住金牌，賽後笑說這個頭帶幸運物是跟學妹鄭歆瑩要來的，「她在國中時期當『最速女』的時候就是綁這條，我感覺拿來加持會多一點力量。」前面看到學妹先拿到金牌，林祐賢坦言其實有感受到壓力，而且又因下雨氣溫驟降，比賽中腳出現抽筋反應，好在最後死守住領先，「如果沒有抽筋，秒數應該會更好。」

林祐賢是成都世大運和杭州亞運的雙料國手，他表示：「時刻都在準備著。」而他也立下目標，盼兩項國際賽都能跑進決賽8強。

8日國立體大在徑賽場上收穫豐富，除了公開男生組100公尺，女子100公尺張博雅13秒33封后，躍居我國史上第5傑，公開女生組100公尺，昔日有「最速國中女」鄭歆瑩破繭而出，衝出11秒97摘金，賽後張博雅回應：「想也沒想到自己會跑第一。」張博雅也自嘲說，當初繳出11秒81代表作之後陷入低潮，有時候跑到12秒40回家還會被媽媽唸，這次全大運沒想太多、跑就對了，「下雨我反而更開心，在雨中跑步有點浪漫的感覺。」