針對4月營收表現依舊低迷，英特磊表示，主要由於半導體產業景氣低迷，量產主力產品InP（磷化銦）客戶庫存去化速度較慢，出貨訂單的量產產品比例較低所導致。
不過，英特磊指出，目前客戶量產訂單有回升趨勢，且InP APD在此波中未見衰退，產品出貨逆勢增加；GaSb（銻化鎵）訂單也上升，且有新國防有關計劃籌劃準備中。
櫃買中心因應政府六大核心戰略產業推動方案，以智慧科技為基礎，推動產業創新，辦理業績發表會，邀請數家「智慧科技」相關領域的公司，英特磊即在受邀之列，預料12日將進一步更新產業現況。
三五族廠英特磊IET-KY（4971），受半導體產業景氣低迷影響，客戶持續去化庫存中，4月營收月減19.8％、年減58.62％，降至3,374萬元，且已連續2個月雙率雙減；今年前四月營收年減39.7％、降至1.82億元。英特磊本周五（12日）受邀參與櫃買中心「櫃買市場業績發表會」，將進一步釋出後市展望。
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