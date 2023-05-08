針對4月營收表現依舊低迷，英特磊表示，主要由於半導體產業景氣低迷，量產主力產品InP（磷化銦）客戶庫存去化速度較慢，出貨訂單的量產產品比例較低所導致。

不過，英特磊指出，目前客戶量產訂單有回升趨勢，且InP APD在此波中未見衰退，產品出貨逆勢增加；GaSb（銻化鎵）訂單也上升，且有新國防有關計劃籌劃準備中。

櫃買中心因應政府六大核心戰略產業推動方案，以智慧科技為基礎，推動產業創新，辦理業績發表會，邀請數家「智慧科技」相關領域的公司，英特磊即在受邀之列，預料12日將進一步更新產業現況。