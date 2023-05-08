星宇航空6日發生航班嚴重延誤事件，多架航班連帶受影響。一位原訂當天下午搭乘JX801返台的女子怒轟，她和部分華航轉載乘客在侯機室等了5個小時，期間沒水、沒食物還被警告不能亂跑，後來雖然順利在晚上返台，機上卻沒供餐，甚至被告知行李還留在東京，星宇卻沒有進行任何後續安排、賠償、提供延誤證明，讓她直呼根本是「被遺忘的一群」！

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，她原訂在6日下午13時55分搭JX801返台，結果卻在候機室等了5個小時，期間沒水、沒食物，代理的日航地勤說不能亂跑、隨時有可能登機；後來他們被安排轉搭當晚18時20分華航返台，機上卻沒有供餐，晚上21時30分落地桃園機場時，才被告知行李還在東京。

原PO提到，「星宇一點誠意都沒有」，沒有一個主管出面向他們說明狀況，地勤也是一問三不知，只急著要他們趕快填寫行李資料，接著就打發他們離開，此時已近晚上23時，有些人被取消機場接送，有些人住在中南部，星宇卻沒做任何安排、沒提賠償、沒提供延誤證明，也未告知行李何時送回台灣。原PO強調，她的重點並非要求星宇賠償，而是要強調星宇的危機處理很差，「從頭到尾整個處理態度，真的是讓人無言又傻眼」。

對此，星宇航空說明，由於簽轉不會退行李，JX801、JX803乘客的行李會比人先早到桃機，因為順利簽轉所以沒有全額機票賠償。不過原PO強調，當時日本地勤告知他們「行李已經先送回台灣了」，結果抵台時又被告知行李在東京，「我們也覺得很納悶」。